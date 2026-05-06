連休明け7日(木)は、全国的に晴れて、最高気温25℃以上の夏日地点は今年最多の300地点超えとなる見込みです。東京都心26℃、福島は29℃と、最高気温30℃以上の真夏日に迫る所もあるでしょう。連休の疲れが出るところに、各地で湿度が高くなるため、熱中症のリスク大。対策をまとめました。6日(水・祝)は北日本で夏日続出連休最終日の6日(水・祝)は、北海道や東北を中心に夏日続出となっています。日差し+上空の暖気が流れ込み、午