マイホームを購入しようと考える時、誰もが一度は悩むのが「マンションか、戸建てか」という究極の選択です。不動産は人生で何度も買うものではないため、どちらが自分に合っているのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。「利便性のマンション」か、「自由度の戸建て」か。それぞれのメリット・デメリット、そして後悔しないための判断基準をらくだ不動産株式会社の不動産エージェント佐藤健斗さんと益山真さんが徹底比較します。◾️「マンション」の魅力：3つの主要メリットまずはマンションの優れている点を見ていきましょう。メリット①：圧倒的な「立地・利便性」最大のメリットは立地の良さです。「駅前や駅徒歩10分以内といった利便性の高い場所は、都市計画上、戸建てよりもマンションが建てられることが多いため、物件の選択肢が豊富になります。日々の通勤・通学の利便性を最優先する方には大きな魅力です」と益山さんは語ります。メリット②：管理の手間が少ない日々の清掃や将来の大規模修繕など、建物の維持管理は基本的に管理組合（と委託先の管理会社）が行います。「共用廊下の清掃や植栽の手入れなどを自分で行う必要がなく、忙しい方にとっては大きなメリットと言えるでしょう」（益山さん）メリット③：高い「セキュリティ」オートロックや防犯カメラ、管理人の常駐など、戸建てに比べてセキュリティ設備が充実しているケースが一般的です。「部屋にたどり着くまでに複数のロックがあるなど、物理的な侵入のハードルが高いのは、マンションならではの安心感です」（益山さん）◾️「マンション」の注意点：3つの主要デメリット一方で、マンションならではの注意点やコストも存在します。デメリット①：継続的な「ランニングコスト」「住宅ローン返済とは別に、『管理費』と『修繕積立金』を毎月支払い続ける必要があります。特に近年は建築費や人件費の高騰で、修繕積立金が購入時より大幅に値上がりするケースも増えています。ローン返済額＋数万円のコストがかかることは覚悟しておく必要があります」（益山さん）デメリット②：騒音・プライバシーの問題共同住宅である以上、上下左右の住戸の生活音が気になる、あるいは自分の家の音が迷惑になっていないか気を遣う、といった騒音問題は避けられません。デメリット③：リフォームの制限「管理規約」というマンション独自のルールにより、リフォームやリノベーションには一定の制限がかかります。「特に窓サッシや玄関ドアは共用部にあたるため、個人で勝手に交換することはできません。また、リフォーム工事自体も、事前に組合への申請・承認が必要で、すぐには着手できないのが一般的です」（佐藤さん）◾️「戸建て」の魅力：3つの主要メリット次に、戸建ての優れている点です。メリット①：管理やリフォームの「自由度」最大の魅力は、その自由度の高さです。「DIYで自由に内外装をカスタマイズしたり、趣味のためのガレージハウスを作ったりと、マンションでは不可能な『こだわり』を実現できます。管理規約に縛られず、自分の裁量で全てを決められるのが戸建ての醍醐味です」と、益山さんは言います。メリット②：「土地」という資産が残る「建物は経年劣化しますが、土地は残り続けます。市場に連動するため価格変動はありますが、土地そのものの価値がゼロになることはありません。資産価値の考え方がマンションとは根本的に異なります」（益山さん）