U17日本代表がPK戦の末に北朝鮮とのアジア対決を制して6大会ぶりのベスト8進出！ 初の4強懸けてオーストリアと対戦
『FIFA U−17ワールドカップ（W杯）カタール2025』のラウンド16が18日に行われ、U−17日本代表はU−17朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）代表と対戦した。
欧州王者のポルトガルと同居したグループステージを首位で通過した日本は、ラウンド32で南アフリカに3−0で勝利し、ラウンド16へ。対する北朝鮮は、ドイツ、コロンビアに次ぐグループ3位でラウンド32へと進み、ベネズエラに1−2で競り勝って駒を進めた。
出場停止により2選手を欠く日本は、ラウンド32から3選手を変更。MF野口蓮斗（広島ユース）、MF平島大悟（鹿島ユース）、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）に代えて、MF川本大善（柏レイソルU-18）、MF小林志紋（広島ユース）、FWマギージェラニー蓮（FC琉球U-18）が先発出場。一方の北朝鮮は、ラウンド32と同じ11人を起用した。
試合が動いたのは立ち上がりの4分、左サイドから瀬口大翔（神戸U−18）が右足でクロスを上げると、このボールをファーサイドで待ち構えていたマギージェラニーが頭で合わせる。やや前に出ていたGKの頭上を狙ったループ気味のヘディングシュートがネットを揺らし、日本が幸先良く先手を奪った。
しかし、その後は風下であることに加え、鋭い出足を見せる北朝鮮に押し込まれる時間帯が続く。27分には自陣ボックス内での対応で元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）がPKを献上。VARを要求するも判定は覆らなかったが、このPKをGK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）がストップし、チームを窮地から救った。
後半は前半よりゴールに攻め込む場面も増えたが、オープンな展開も増える形に。日本は浅田と野口を入れて試合をコントロールしようとするが、67分にボックス内でのコンビネーションからリ・ヒョク・ガワンにシュートを流し込まれ、試合は振り出しに。その後は一進一退の攻防が続き、81分には浅田に好機が訪れるもシュートは枠を外れてしまう。
結局、1−1のまま90分間は終了し、今大会の規定により、そのままPK戦へ。このPK戦を4−5で制した日本がベスト8へと駒を進めた。日本代表は21日、初のベスト4進出をかけて準々決勝でオーストリア対イングランドの勝者と対戦する。
【スコア】
U−17北朝鮮代表 1−1（PK：4−5） U−17日本代表
【得点者】
0−1 4分 マギージェラニー蓮（U−17日本代表）
1−1 67分 リ・ヒョク・ガワン（U−17日本代表）
【出場選手】
■U-17日本代表（3−4−2−1）
▼GK
1 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
▼DF
5 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）
2 藤田明日翔（川崎F U−18）
16 メンディーサイモン友（流経大柏高）
▼MF
17 竹野楓太（神村学園高）
19 和田武士（浦和ユース）
14 川本大善（柏レイソルU-18）
→ 55分：6 野口蓮斗（広島ユース）
→ 90+1分：9 小林柚希（RB大宮アルディージャU18）
20 瀬口大翔（神戸U−18）
10 吉田湊海（鹿島ユース）
8 小林志紋（広島ユース）
→ 55分：11 浅田大翔（横浜F・マリノス）
▼FW
16 マギージェラニー蓮（FC琉球U-18）
→ 73分：13 平島大悟（鹿島ユース）
欧州王者のポルトガルと同居したグループステージを首位で通過した日本は、ラウンド32で南アフリカに3−0で勝利し、ラウンド16へ。対する北朝鮮は、ドイツ、コロンビアに次ぐグループ3位でラウンド32へと進み、ベネズエラに1−2で競り勝って駒を進めた。
試合が動いたのは立ち上がりの4分、左サイドから瀬口大翔（神戸U−18）が右足でクロスを上げると、このボールをファーサイドで待ち構えていたマギージェラニーが頭で合わせる。やや前に出ていたGKの頭上を狙ったループ気味のヘディングシュートがネットを揺らし、日本が幸先良く先手を奪った。
しかし、その後は風下であることに加え、鋭い出足を見せる北朝鮮に押し込まれる時間帯が続く。27分には自陣ボックス内での対応で元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）がPKを献上。VARを要求するも判定は覆らなかったが、このPKをGK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）がストップし、チームを窮地から救った。
後半は前半よりゴールに攻め込む場面も増えたが、オープンな展開も増える形に。日本は浅田と野口を入れて試合をコントロールしようとするが、67分にボックス内でのコンビネーションからリ・ヒョク・ガワンにシュートを流し込まれ、試合は振り出しに。その後は一進一退の攻防が続き、81分には浅田に好機が訪れるもシュートは枠を外れてしまう。
結局、1−1のまま90分間は終了し、今大会の規定により、そのままPK戦へ。このPK戦を4−5で制した日本がベスト8へと駒を進めた。日本代表は21日、初のベスト4進出をかけて準々決勝でオーストリア対イングランドの勝者と対戦する。
【スコア】
U−17北朝鮮代表 1−1（PK：4−5） U−17日本代表
【得点者】
0−1 4分 マギージェラニー蓮（U−17日本代表）
1−1 67分 リ・ヒョク・ガワン（U−17日本代表）
【出場選手】
■U-17日本代表（3−4−2−1）
▼GK
1 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
▼DF
5 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）
2 藤田明日翔（川崎F U−18）
16 メンディーサイモン友（流経大柏高）
▼MF
17 竹野楓太（神村学園高）
19 和田武士（浦和ユース）
14 川本大善（柏レイソルU-18）
→ 55分：6 野口蓮斗（広島ユース）
→ 90+1分：9 小林柚希（RB大宮アルディージャU18）
20 瀬口大翔（神戸U−18）
10 吉田湊海（鹿島ユース）
8 小林志紋（広島ユース）
→ 55分：11 浅田大翔（横浜F・マリノス）
▼FW
16 マギージェラニー蓮（FC琉球U-18）
→ 73分：13 平島大悟（鹿島ユース）
【ゴール動画】マギージェラニー蓮の技ありヘッド弾！
[速報] 開始4分 日本先制！— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) November 18, 2025
FIFA U-17ワールドカップ カタール2025 ラウンド16
日本 vs 北朝鮮
／
瀬口大翔の絶妙なクロスを
マギージェラニー蓮が頭で合わせる！
＼
ABEMA de J SPORTS