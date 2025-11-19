おいしいに決まってる…【豚こま×なすで生姜焼き】とろジュワ食感で、白飯が進む！

定番のしょうが焼きに、なすをプラスしてパワーアップ！ 豚こまのコクに、焼きつけたなすのとろじゅわ感が合わされば、破壊力は申し分なし。キャベツもご飯もモリモリいける、がっつり気分の日にどうぞ♪

『豚こまとなすのしょうが焼き風』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……150g

なす……2個（約160g）

キャベツの葉……3枚（約150g）

塩……少々

こしょう……少々

小麦粉……小さじ1

〈A〉

しょうがのすりおろし……大さじ1/2

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）なすはへたを切って幅1cmの輪切りにし、水に5分さらして水けをきる。キャベツはせん切りにして器に広げる。豚肉をバットに広げ入れ、塩、こしょうをふり、小麦粉を加えてさっとまぶす。〈A〉は混ぜる。

POINT

豚肉に小麦粉をふり、かるくまぶしておくことで焼いたときに堅くなりにくく、味もからみやすくなります。

（2）フライパンにサラダ油を強めの中火で熱し、なすを入れて2〜3分炒める。なすに焼き色がつき、しんなりとしたら端に寄せ、あいたところに豚肉を加えてさっと炒め、全体を炒め合わせる。肉の色が変わったら〈A〉を加えて全体にからめ、汁ごと（1）のキャベツにのせる。

香ばしいにおいに誘われて、気づけばお皿も茶碗もからっぽ。これ一品でしっかり満たされる、頼もしさあふれるメインおかずです。

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）