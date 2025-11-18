どんな仕草も愛らしい猫ちゃんですが、時々“謎めいた行動”をすることはありませんか？今回ご紹介するのは、キャットタワーのポールにしがみつき、キメ顔でこちらを見つめる猫ちゃんの姿。Xで32.5万表示され、2.3万いいねを集めた投稿には、「ネコ様の行動に解はない（笑）」「楽しそう」といった声が寄せられています。

【写真：キャットタワーのポールにしがみついていたネコ…『謎のポーズ』】

どういう状況？キャットタワーで謎のポーズをキメるちいまくん

Xアカウント『ちいまの日常』に登場するのは、キジ白猫の「ちいま」くん。話題になったのは、キャットタワーのポールにしがみつき、じっとこちらを見つめるちいまくんの姿でした。

片足はタワーのステップから外れ、腰が少し引けたような絶妙なバランス。投稿には「何してるんだろ」と飼い主さんの一言が添えられていました。困っているのかな？それとも、見て欲しかったのかな？コミカルでかわいらしいポーズに、思わず笑みがこぼれてしまいます。

コミカルな姿に「ポールダンス？」など想像コメント続々

ちいまくんの『謎ポーズ』に、Xユーザーたちはさまざまな想像をかきたてられたようです。「足から降りる練習？」「登るのは良かったんだけど降りれなくなっちゃったにゃ～」「落ちそう？」といったコメントのほか「麻紐の巻き直し職人」「ポールダンス？」「いたずらバレた時の顔だな」など思わず笑ってしまうような声も多数寄せられています。

飼い主さんによると、以前にもキャットタワーで謎のポーズをしていたことがあったのだとか。ちいまくんが何を伝えたかったのか--真相は分かりませんが、ユニークなポーズと愛らしい表情は、たくさんの人を笑顔にしてくれました。

普段は甘えん坊で、飼い主さんのことが大好きだというちいまくん。「猫の手」の形をした猫じゃらしがお気に入りで、運んでもってきては遊んでもらうのを待っているのだそう。

これからも、ちいまくんが見せてくれる“ちょっと不思議で愛らしい瞬間”から目が離せません。

Xアカウント『ちいまの日常』では、そんなかわいいちいまくんの様子をたっぷりと楽しむことができます。

ちいまくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「ちいまの日常」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。