本人やその家族に危害を加えるなどの文言で薬剤師の男性を脅迫した女が逮捕されました。

【写真を見る】薬局で薬剤師を脅迫「家族から狙うから」「殺す」無職の女(63)を逮捕 女は「注意しただけ」と容疑を否認（山形市）

女は「注意しただけ」と容疑を否認しています。

脅迫の疑いで逮捕されたのは、山形県山形市松見町の無職の女（６３）です。

女は山形市内の薬局で、１０月２９日の午後４時２０分から午後５時１０分ごろの間に、この薬局に勤める薬剤師の５０代の男性に対し、「次いたら殺す」などと言ったものです。

また女は、１０月３１日の午前９時ごろから９時１０分ごろまでの間、この男性に「いたら殺すと言ったよね、家族から狙うから」などと言い脅迫したということです。

被害者の関係者から通報を受けた警察が、関係者から事情を聞くなど捜査したところ、女の犯行とわかり、きょう午前、女を山形警察署で逮捕しました。

女は客として薬局に訪れていて、対応していた被害者の男性にクレームを入れたことをきっかけにこのような言動をとったということです。

警察の調べに対し、女は「注意しただけ」と容疑を否認しています。

警察は女の詳しい犯行動機などについて、調べを進めています。