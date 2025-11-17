¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê...¥¿¥Ì¥­¡ª¡©­à¥ê¥¢¥ë¿§°ã¤¤¸ÄÂÎ­á¤Ë1.6Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤ªÌß¡©¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥ª¥ë¡×

¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

2025Ç¯11·î10Æü¡¢»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤ë¼þÆî»ÔÆÁ»³Æ°Êª±à¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¤¯¤º¤Î¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡¢Çò¤¯¤Æ¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤¿²¿¤«¡£

¤³¤ì¤¬¡¢¥¿¥Ì¥­¡©

¥¿¥Ì¥­¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃã¿§¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É......¡ª¡©

J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤Ï13Æü¡¢¤³¤Î­àÇò¤¤¥¿¥Ì¥­­á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þÆî»ÔÆÁ»³Æ°Êª±à¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

¤ªÌß¡©¡¡¥¿¥ª¥ë¡©

¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±±à¤Î½Ã°å»Õ¡¦¶¶ËÜÀé¿Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿­àÇò¤¤¥¿¥Ì¥­­á¤Ï¡¢¥Û¥ó¥É¥¿¥Ì¥­¤Î¡Ö¥¢¥­¥é¡×¡£

2012Ç¯¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡¢Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¹¥¤­¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿À­³Ê¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¡£

¥¢¥­¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¿§ÁÇ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÌÓ¤Ê¤É¤¬Çò¤¯¤Ê¤ë¡ÖÇòÊÑ¼ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÄÂÎ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥ó¥É¥¿¥Ì¥­¤È°ã¤¤¿¿¤ÃÇò¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£

¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÁ»³Æ°Êª±à¤Ç¤Î»ô°éµ­Ï¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£³£³Æ¬Ãæ¡¢ÌîÀ¸ÊÝ¸î¤ÎÇòÊÑ¼ï¤Ï2Æ¬¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡Ë

ÌîÀ¸¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê­àÇò¤¤¥¿¥Ì¥­­á¤Î¥¢¥­¥é¤µ¤ó¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü6000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê17ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤ªÌß¡©¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥ª¥ë¡×
¡ÖÇò¤¯¤Æ¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ç²Ä°¦¤¤...¤Ã¡×