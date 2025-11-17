¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê...¥¿¥Ì¥¡ª¡©à¥ê¥¢¥ë¿§°ã¤¤¸ÄÂÎá¤Ë1.6Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤ªÌß¡©¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥ª¥ë¡×
¡Ö¥¿¥Ì¥¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û37.6Ëü²óÉ½¼¨¤Îà¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¿¥Ì¥á¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î10Æü¡¢»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤ë¼þÆî»ÔÆÁ»³Æ°Êª±à¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¤¯¤º¤Î¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡¢Çò¤¯¤Æ¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤¿²¿¤«¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¥¿¥Ì¥¡©
¥¿¥Ì¥¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃã¿§¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É......¡ª¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï13Æü¡¢¤³¤ÎàÇò¤¤¥¿¥Ì¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þÆî»ÔÆÁ»³Æ°Êª±à¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤ªÌß¡©¡¡¥¿¥ª¥ë¡©
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±±à¤Î½Ã°å»Õ¡¦¶¶ËÜÀé¿Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿àÇò¤¤¥¿¥Ì¥á¤Ï¡¢¥Û¥ó¥É¥¿¥Ì¥¤Î¡Ö¥¢¥¥é¡×¡£
2012Ç¯¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡¢Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¹¥¤¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¡£
¥¢¥¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¿§ÁÇ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÌÓ¤Ê¤É¤¬Çò¤¯¤Ê¤ë¡ÖÇòÊÑ¼ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÄÂÎ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥ó¥É¥¿¥Ì¥¤È°ã¤¤¿¿¤ÃÇò¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÁ»³Æ°Êª±à¤Ç¤Î»ô°éµÏ¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£³£³Æ¬Ãæ¡¢ÌîÀ¸ÊÝ¸î¤ÎÇòÊÑ¼ï¤Ï2Æ¬¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡Ë
ÌîÀ¸¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊàÇò¤¤¥¿¥Ì¥á¤Î¥¢¥¥é¤µ¤ó¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü6000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê17ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÌß¡©¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥ª¥ë¡×
¡ÖÇò¤¯¤Æ¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ç²Ä°¦¤¤...¤Ã¡×