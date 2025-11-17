THE RAMPAGEの川村壱馬が活動休止することが発表された。17日、所属事務所のLDHが公式サイトを通じて伝えた。精神面の不調が確認され、医師により治療と療養に専念する必要があると診断されたという。

同サイトで「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と報告した。

川村の活動休止を受け22日に韓国での開催を予定していた「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads〜 in SEOUL」は、延期となる。また、

12月24、25日開催予定の「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL"〜大暴年会〜」ならびに12月31日開催予定の「THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026」は、川村を除く15名で実施するという。

また、SNS上において憶測や誤情報の拡散、ならびに個人への誹謗中傷を含む心ない投稿が多数見受けられるとし、「これらは、本人およびメンバー、関係者の心身に大きな負担を与え、プライバシーを著しく侵害する可能性があります。皆様におかれましては、節度ある行動にご協力いただき、温かく見守っていただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

そして「弊社といたしましては、本人の体調回復を最優先に考え、メンバー・スタッフ一同サポートしてまいります。活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」と伝えた。