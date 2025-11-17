ウインターカップ2025男子の組み合わせ決定…福岡第一や福大大濠など1回戦から登場
11月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は、12月23日に開幕する『SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』男子の組み合わせを発表した。
2回戦から登場する第1～4シードには、今夏のインターハイを制した鳥取城北高校（鳥取県）を筆頭に、同準優勝の八王子学園八王子高校（東京都）、同4強入りした仙台大学附属明成高校（宮城県）と北陸高校（福井県）が入った。
前回大会王者の福岡大学附属大濠高校はノーシードで、第6シードの福岡第一高校とともに福岡県勢がそろって1回戦から登場。福岡第一は四日市メリノール学院高校（三重県）と、福大大濠は報徳学園高校（兵庫県）と初戦で激突することになった。また、第7シードの東山高校（京都府）は中部大学第一高校（愛知県）と1回戦で顔を合わせることに。下位回戦から名門による注目カードが実現する。
この日発表されたウインターカップ2025男子の組み合わせは以下の通り。
◆【ウインターカップ2025男子の組み合わせ】
■1回戦対戦カード
【左上ブロック】
東北学院 vs 東海大学付属相模
県立高松商業 vs 箕面学園
九州学院 vs 埼玉栄
県立松江東 vs 県立黒沢尻工業
初芝橋本 vs 福島東稜
県立八千代 vs 柳ヶ浦
成立学園 vs 北陸学院
【右上ブロック】
開志国際 vs 高山西
実践学園 vs 東海大学付属諏訪
福岡大学附属大濠 vs 報徳学園
県立宇都宮工業 vs 羽黒
県立米子東 vs 藤枝明誠
土浦日本大学 vs 県立宇部工業
北海道栄 vs 京都精華学園
【左下ブロック】
県立海部 vs 興南
帝京長岡 vs 関西
光泉カトリック vs 國學院大學久我山
浜松学院興誠 vs 正智深谷
帝京第五 vs 山梨学院
八戸学院光星 vs 尽誠学園
四日市メリノール学院 vs 福岡第一
【右下ブロック】
東山 vs 中部大学第一
県立秋田工業 vs 瓊浦
桐生第一 vs れいめい
米子松蔭 vs 駒澤大学附属苫小牧
県立広島皆実 vs 高岡第一
明徳義塾 vs 延岡学園
■2回戦から登場
【左上ブロック】
鳥取城北 vs 東北学院と東海大学付属相模の勝者
【右上ブロック】
北陸 vs 北海道栄と京都精華学園の勝者
【左下ブロック】
仙台大学附属明成 vs 県立海部と興南の勝者
【右下ブロック】
八王子学園八王子 vs 奈良育英と県立佐賀北の勝者
【動画】インターハイ2025男子の決勝ハイライト映像