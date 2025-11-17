北海道や東北の日本海側で強風や雷雨 石狩地方には暴風警報 次第に雪でふぶく所も
今朝(17日)は、寒冷前線の通過で、北海道や東北の日本海側では雨や風が強まり、荒れた天気となっている所があります。北海道では次第に雪に変わり、ふぶく所があるでしょう。
北海道の日本海側で強風 やや強い雨も
今朝(17日)は前線を伴った低気圧が急速に発達しながらサハリン付近からオホーツク海に進んでいます。北海道から東北を寒冷前線が通過しており、それに伴い、北海道から東北の日本海側を中心に雨や風が強まっています。
石狩地方では暴風警報が発表 夜遅くまで暴風に警戒
北海道では朝は雨が降っている所も次第に雪に変わる所が多いでしょう。風が強く吹き、ふぶく所もありそうです。
17日(月)に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、日本海側北部の陸上で20メートル (35メートル)となっています。何かにつかまっていないと立っていられないほどの強風が吹き荒れる見込みです。日本海側南部や太平洋側西部・東部の陸上では18メートル (30メートル)と風に向かって歩けないほどの強い風が吹くでしょう。午前9時30分現在、北海道の石狩地方に暴風警報が発表されています。夜遅くまで暴風に警戒が必要です。
また17日に予想される1時間降水量は多い所で、日本海側北部とオホーツク海側北部で30ミリとなっています。17日昼前にかけて大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分ご注意ください。