この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

「【珍物件】自宅に座禅室がある元お寺平屋を内見！」で、人気不動産系YouTuberのゆっくり不動産さんが、とっておきの珍物件を紹介。動画冒頭で「先月公開した、ゆっくり不動産チャンネル開設5周年の動画、本当に節目にふさわしい一本になった」と感謝を伝えつつ、今回もユーモア満載で内見をはじめた。



ゆっくり不動産さんが訪れたのは、京都市北区山裾にひっそりと佇む元お寺の平屋・寂静庵。まず目を引いたのは、外観やアプローチの「京都らしい奥行かしさ」と「静寂と余白がまさに似合う」圧倒的なスケール。「お屋敷と呼ぶ方がしっくりくる」と感嘆する堂々たる佇まいに、思わず「これは紛れもなく静寂の設計」とその魅力を熱弁した。



母屋に入ると、土間やいろり、さまざまな和室に続き、最大の特徴である「座禅室」にたどり着く。ゆっくり不動産さんは「自宅に座禅室があるなんて、それだけでクセありすぎですが、クセ超えて悟り」と独自の語り口で興奮を隠せず、「座禅というのは何かを得るためではなく、ただ今と向き合うための時間。その静けさにも深い意味がある」と深い洞察を披露した。茶室や水屋、歴史的な池や、名門池家の家紋が残る歴史も随所に紹介。「茶を立てる前に心を立てるということなんです」と伝え、「この空間には、時代を超えて心が整う場が受け継がれている」とも述べている。



敷地の離れには昭和レトロな浴室やキッチン、トイレなど、現代の生活に必要な設備も充実。母屋の静謐さと離れの実用性というコントラストを「母屋の性に対して、離れは日常。その対比が奥行きを生んでいる」と分析した。



最後に「衝撃を受けたのはやはりこの座禅室。これまで400軒以上内建してきたけど、完全に初見。新たな境地を開く内建になって大満足」と振り返り、協力者への感謝を伝えながら「次回も個性的な物件を予定しています。お楽しみに！」と締めくくった。