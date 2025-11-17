小さな子供に優しいゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「賢くて優しい」「幸せがいっぱい詰まってる」「気持ちで通じ合ってるんだな～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が大型犬を愛しすぎた結果→激しい愛情表現をしてしまい…あまりにも尊い『寛大すぎる対応』】

わんこ好きな女の子

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんと暮らしています。今回は、1歳の女の子『ほの』ちゃんとの微笑ましい光景を投稿しました。うにくんとおからちゃん、そしてほのちゃんの3兄妹は、普段からとっても仲が良いのだそうです。

この日も、一緒に遊んでいたという3兄妹。途中でおからちゃんが席を外すと、心配になったほのちゃんが探しにいったといいます。おからちゃんは隣の部屋でトイレ中だったとか。ほのちゃんは、部屋の間にあるカーテンを開けて、おからちゃんの様子を見守っていたそうです。

激しい愛情表現が止まらない！

おからちゃんが戻ってくると、ほのちゃんは大喜び！うにくんとおからちゃんの顔がデザインされたバッグも持たせてもらい、ゴキゲンな様子でおからちゃんに近寄りました。

ほのちゃんは、おからちゃんの耳をクルクルしたり、ぎゅっと抱き着いたり、強めのスキンシップをしていたそう。何をされてもじっと受け止めるおからちゃん、まるで本当のお姉ちゃんのような頼もしさに思わず感嘆してしまいます…♡

寛大すぎる対応にホッコリ

おからちゃんがパパに撫でてもらっている間も、ほのちゃんの愛情表現は止まりません。ソファで仰向けになるおからちゃんの隣で真似っ子。おからちゃんもほのちゃんの顔をペロッとしたり、ほのちゃんの気持ちに優しく応えてくれていたそうです。

おからちゃんから優しさを受けとり、ほのちゃんもニコニコ満面の笑み…。最後はおからちゃんの顔をぎゅっと包み込んで、大好きなことを伝えていたといいます。あまりに仲睦まじい2人に心温まる一幕でした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ずっと見てられる」「いい家族だなあ」「幸せな光景をありがとうございます」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3兄妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

