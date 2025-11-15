「口唇口蓋裂」とその合併症等によって鼻と唇、耳がなく、心臓に3つ穴が開いた状態で生まれた小林えみかさん（31）。これまでに20回以上手術を受け、現在は口唇口蓋裂の当事者・家族支援を行うNPO法人の代表を務める。

小林えみかさんの写真

日本に口唇口蓋裂の患者は500人に1人いるとされ、決して珍しい病気ではないが、いまだに差別や偏見もあるという。そんな社会を変えたいと活動する小林さんに、“見た目”や治療に苦しんだ半生について聞いた。（全4回の1回目／続きを読む）



鼻と唇、耳がなく、心臓に3つ穴が開いた状態で生まれた小林えみかさん

私が生まれた瞬間、分娩室がシーンとなって

――これまでに20回以上手術をしてきたそうですが、今も治療を継続されている？

小林えみかさん（以下、小林） 手術自体は2021年が最後で、それ以降はしてないですね。

――直近の手術ではどんな治療を？

小林 鼻下の傷跡を取ったり、鼻のバランスを整えるような、美容整形に近い修正手術をやりました。

主治医からは、「もう一回修正手術をやってもいいのでは？」と提案をもらっているので、今後どうしようかな、と考えているところですね。

――「修正手術」とは？

小林 私は口唇口蓋裂の治療のゴールを、「歯が見える笑顔」と自分の中で決めていて。というのも、どうやっても上唇で隠れてしまって、笑っても歯が見えないんですね。

なので、唇の裏側、つまり粘膜側を切り取って歯が見えるようにしたいですし、鼻のバランスも気になるし。あと、鼻の通りも悪くて鼻水が出やすいし、発音に影響しているところもあって、追々、いろいろ相談しながら決められたらなと思っています。

――口唇口蓋裂とは、「唇・上顎などが割れた状態で生まれる先天性の病気」ということですが、小林さんの口唇口蓋裂がわかったタイミングも出産時？

小林 そうです。妊娠中にエコーはやってたそうですが、30年前のエコーって砂嵐みたいな感じで、輪郭も分からない感じやったのと、エコーで見た時はたまたま横を向いていたり手で口を隠していたりして分からなかった、とも聞きました。

――出産してはじめて、ご両親も主治医も小林さんの状態を知ったと。

小林 母がよく言ってるんですけど、分娩室って、「もうすぐ産まれるよ。頑張ってね」っていう華やかなムードで、自分もしんどいながらやっと赤ちゃんに会えると思って、最後にいきんで。

なのに、私が生まれた瞬間、分娩室がシーンとなったらしいんです。で、「この状態、誰が言う？」みたいなただならぬ雰囲気だったらしく。

――お母さんもそこでただ事じゃないと気がついた？

小林 主治医が覚悟して母に、「小林さん、赤ちゃんの口が割れてんねんけどな」って言った時、「口唇口蓋裂か。でも、それやったら大丈夫だわ」と思ったらしいんですね。

「この子、生きられますか？」「今のところはね」

――お母さんに病気の知識があった？

小林 母はもともと歯科衛生士だったので、専門学校の実習の時に口唇口蓋裂の手術に立ち会った経験があったんです。

で、安心した矢先に、「ちょっと耳もないねんけどな」と言われて初めて母もビックリして、「手足はありますか？」と聞いたのは覚えているそうです。

その後、さらに心臓に3つ穴が開いていることもわかって、「この子、生きられますか？」と聞いたら、主治医が「今のところはね」と。「この子の将来どうなるんやろ」と漠然とした不安を感じて、夜も眠れなかったと聞きました。

――当時のお父さんの反応はお聞きしてますか。

小林 お父さんは、「妻の前では弱っているところを見せたらあかん」と思ってたみたいで、「これから大変なことがあるかもしれへんけど、しっかり育てていこう」ってお母さんに言ったらしいんですけど、病院の帰り道にやっぱり不安になって、運転している車のフロントガラスが雨で濡れてるのか、自分の涙で前が見えへんのか分からんぐらい号泣したそうです。

――そういった当時の状況を両親からあらたまって聞いたんですか。

小林 本当に世間話の中で、ですね。

たとえば誕生日にケーキを食べながら、「何年前の今日は大変やったな」っていう話から聞かせてもらったりとか。あと、家族ぐるみでお付き合いしている人に、「この子、こういう病気があって」っていう話をお母さんがした時に、「ああ、そういうことがあったんやな」って子どもながらに覚えていたりとか。だから、わりと自然に聞いてましたね。

一番古い記憶は病院のベッドの上

――では、自分の病気については早い段階から自覚されていた？

小林 そうですね。というか、私の一番古い記憶って、病院のベッドの上なんですよね。それぐらい病院の存在が当たり前やったし、「口唇口蓋裂」っていう病名を知ったのは小学生の時でしたけど、「自分はお口の病気なんやな」っていうのは保育園ぐらいから理解していました。

当時は病気をネガティブには捉えていなくて、病院に行くのも遊びに行くような感覚で。なので、保育園に行きはじめて周りから見た目のことを言われるようになってはじめて、自分は皆とは違うんや、と認識しました。

――日本では、口唇口蓋裂の当事者は500人に1人いるそうですが、その中でも小林さんの症状は重い方だったのでしょうか。

小林 今、患者会を主催しているので当事者の方にたくさんお会いしてお話聞く限り、自分は重症の方だったんだなと感じました。主治医にも、いつかの診察で大変だったと言われたことがあります。

私は大阪大学歯学部附属病院で治療を受けていたんですけど、「多発奇形」ということで、今は「奇形」という言葉はほとんど使われないんですけど、つまり、口も割れていて耳もない、心臓も穴が開いてたりと様々な合併症があったので、「研究対象にしたい」と言われました。

なので、1歳ぐらいまでは研究患者としていろいろ調べてもらいながら治療をしていきました。

――最初の治療ではどんなことを？

小林 生後3カ月の時、心臓に3つ穴が開いた状態のまま、唇を閉じる手術を受けました。唇を作ったことで鼻の輪郭もでき、機能も整った感じです。

心臓の方は針の穴くらい小さいものだったので、経過を見て幸い2歳を迎える前に治療することなく自然閉鎖しました。

――唇が割れていた時は、どうやってミルクを飲んでたんですか？

小林 母乳が吸えず、口唇口蓋裂用の哺乳瓶や専用の器具で試してもダメで、経鼻栄養で鼻から胃にチューブを通してミルクを飲んでいました。私の場合は唇を閉じる手術した後も全く飲まなくて、哺乳瓶でミルク飲めるようになったのは生後6ヶ月の時でした。

自分の写真を見て「自分はこの顔で生まれてきたんだ」って…

――生後3ヶ月の唇閉じる初めての手術の時に撮った写真を公開されていますが、この写真を初めて見たのはいつ頃？

小林 高校の時ですね。

――わりと大人になってからだったんですね。

小林 病院のカルテのファイルに写真が貼ってあって、今まであんまり意識して見てなかったんですけど、たまたま「あれっ、これ何やろ？」と思って主治医に聞いたら、「えみかの赤ちゃんの時の写真やで」と言われて、めっちゃショックを受けてしまって。

「自分はこの顔で生まれてきたんだ」っていう現実がガーンと響いて、診察室からトイレに駆け込んで吐きました。

――小さい頃から病気を自覚していたとはいえ、ショックだったんですね。

小林 どういう感情かって言われると説明しにくいんですけど、とにかくビックリして。

生まれた瞬間のぱっくり口が割れた状態の写真って、口唇口蓋裂の症例として載っているものでもモザイクされてたり、公開されていても症状が軽いものが多かったので、「思ってたのと違う」となって。それで、泣きながら吐きました。

――今でも写真を見るのはしんどいですか。

小林 今は全然。よくあの状態から今の顔までこれたなっていう感動すら覚えているので、今は抵抗なく見れるんですけど。

でもやっぱり20代に入るまでは、気持ち悪いではないですが、あまり見たいものではなかったですね。

