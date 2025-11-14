「オスロの傷は癒えないかもしれないけど」イタリア代表MFがノルウェーとの直接対決に向けて決意「いい流れで締めくくることが大事」
現地11月13日に行なわれた北中米ワールドカップの欧州予選第７節で、イタリアはアウェーでモルドバと対戦。格下相手に苦しむ時間もあったが、２−０で勝利を収めた。
これでジェンナーロ・ガットゥーゾ新体制になってから５連勝で、勝点は18に到達。しかし、首位ノルウェーもエストニアを４−１で下したため、勝点差は３のままだ。
得失点差は17と大きく開いていて、16日の最終節で直接対決を控えているとはいえ、逆転は極めて難しい状況となっている。
試合後、MFのサンドロ・トナーリは『スカイ・スポーツ・イタリア』のインタビューで「ノルウェーが勝っていたのは知っていた。だから会場は異様な雰囲気だった」と振り返った。
さらに、「集中するのは簡単ではなかったけど、勝点３を積み重ねることが今のチームに必要だった。プレーの質は以前より落ちていたけど、チーム全体の進歩を見据えなければならないからね」と続けている。
２位通過がほぼ確定した現状に迎えるノルウェーについて、トナーリはこう口にする。
「この試合は我々にとって大きな意味がある。オスロで負った傷は癒えないかもしれない。でも、前進してこのグループをいい流れで締めくくることが大切だ」
６月の敵地では０−３と完敗を喫した難敵との再戦。ここでリベンジして、プレーオフへ向けて勢いをつけられるか。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
