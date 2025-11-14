タイのある水上マーケットの商人が、韓国人ユーチューバーに通常よりはるかに高い価格で服を販売した事実が伝わり、現地で批判が相次いだ。論争が広がると、タイ当局はこの商人に過怠金を課した。

12日（現地時間）、The Thaigerなどの現地メディアによると、ラチャブリー県当局は韓国人ユーチューバーに対して不当な価格で販売行為を行った容疑で、ダムヌン・サドゥアック水上マーケットの商人に2000バーツ（約9550円）の過怠金を科した。

この商人は、タイで活動している登録者300万人の韓国人ユーチューバー「カレン」に服を販売した。

報道によると、カレンは友人と共にダムヌン・サドゥアック水上マーケットを訪れ、ある衣料品店を見つけた。ボートに乗って運河沿いに並ぶ店でショッピングを楽しめるこの市場は、タイを代表する観光名所で、韓国人旅行客にも人気だ。

カレン一行は、竜の刺繍が施された白いシャツと象の模様のズボンを選び、「高かったら買わない」と話した。すると商人は、シャツ600バーツ、ズボン400バーツと提示した。

値切りを試みたカレンの友人は100バーツを値引きし、2人は合計900バーツで服を購入した。

この場面は、カレンが10日にユーチューブに投稿した動画にそのまま収められた。映像が公開されると、現地では「とんでもなく高い値段だ」という指摘が相次いだ。

実際、同じ商品はオンラインショップでシャツ200〜400バーツ、ズボン100〜200バーツで販売されており、商人が最大3倍以上高く販売していることが明らかになった。

カレン一行は市場を約1時間回る間に、計3340バーツを支出したことが分かった。

論争が大きくなると、ラチャブリー当局は11日、該当の商人を呼んで調査に着手した。商人は韓国人男性に900バーツで服を売った事実は認めたが、時点が1カ月前のため詳細は覚えていないと釈明した。また、「竜の刺繍シャツは刺繍を施した製品であり、ズボンも高級生地なので価格は合理的だった」と主張した。ただし、値札を付けなかった点は認め、ユーチューバーに全額返金する意思があると明らかにした。

当局は値札未表示を違反理由として2000バーツの過怠金を課した。さらに、ぼったくり料金の有無については、店主が費用関連資料を提出すれば追加で検討すると述べた。