勝利必須のイタリア、“土壇場2発”で欧州予選6連勝！　最終節は首位ノルウェーとの直接対決

【ラグビー】「エディーＪＡＰＡＮ」アイルランド代表戦に臨むメンバーを発表 エディー・ジョーンズＨＣ「空中でのコンテストとブレイクダウンが大事なポイント」 リーチ・マイケル選手はリザーブ起用に「接戦となる試合の終盤に投入していかしたい」