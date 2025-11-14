「着る服がない」→【しまむら】へ！ 大人の即戦力♡「モノトーントップス」

忙しい朝、「着る服がない……」と感じたら【しまむら】へ！ グレーのカーディガンセットや、首元にチュールをあしらった華やかニットなど、シンプルなのにしゃれて見えるモノトーントップスが勢ぞろい。どれもデザインが魅力的で着まわしやすく、オンオフ問わず活躍してくれるはず。ぜひ、参考にしてみて。

グレーでほどよい甘さに！ カーディガンセット

落ち着いた印象を与えるグレーカラーのカーディガンセット。コンパクトな丈感とリブ編みの切り替えが、すっきり見えを叶えてくれそう。インナーのキャミには繊細なレースとリボンをあしらって、ほんのりフェミニンムードに。こなれたレイヤードスタイルが、ワンツーで完成するのもうれしいポイントです。デニムパンツでカジュアルに、ボリュームスカートで女性らしく振ってもGOOD。

ドラマティックに華やぐブラックニット

首元にたっぷりあしらったチュールが魅力なリブニット。ブラックでほどよく甘さをセーブしつつ、ほんのりモードな印象に引き寄せてくれるはず。立体的なフリルが顔まわりを華やかに見せてくれるので、取り入れるだけで主役級の存在感。デイリーからオケージョンまで、いろいろなスタイルを楽しんでみて。

シンプルながらもひとクセデザインが大人可愛いニット

裾と袖口の白フリルがアクセントになった、配色デザインニット。全体をブラックでまとめて、モノトーンのコントラストで抜け感を演出しています。ほどよいリブ編みが身体ラインに沿って、細見えにもひと役。さらに、裾と袖口のフリルがシンプルな中にも女性らしさをひと盛り。スカートにもパンツにも好相性なので、コーデの幅が広がるかも。

控えめフリルがちょうどいい大人のグレーカーデ

ベーシックながらも洗練された雰囲気になるグレーのカーデ。裾と袖口の控えめなフリルなら、大人女性も気負わず着られるはず。メランジ調の風合いが、上品でやわらかいムードを演出。ボタンを留めてプルオーバー風に着ても、羽織りとしても◎ デニムパンツはもちろん、トーン違いのグレーを合わせてワントーンでまとめると、こなれ感が出て素敵かも。

