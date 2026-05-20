元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が19日（日本時間20日）、パドレス本拠、ペトコ・パークを訪れ、始球式に向けて意気込みを語った。石川さんは「木下グループ」（本社・東京都新宿区）のスポーツアンバサダーを務めており、同社がパドレスとスポンサーシップ契約を結んでいる縁で始球式が実現。始球式に向けて「公園で何度か練習してきました」と笑みを見せた。神宮、エスコンフィールドでの始球式