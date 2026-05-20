＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】ユニークな“推し呼出”の応援グッズ大相撲の土俵で力士の四股名を呼び上げる“推し”呼出の登場を受け、中継カメラがひときわユニークな応援グッズを捉え、その凝りすぎたお手製グッズにファンが騒然となる一幕があった。問題のシーンは序ノ口十七枚目・琴平沼（佐渡ヶ嶽）が序ノ口十枚目・京の里（伊勢ノ海）を寄り切りで下して2勝目（3敗）を挙げた一番でのこと