Ｄ系YouTuberのウメさんが、自身のチャンネルで『早朝壮絶レポ／2025年・クリスマスパレードプレビュー場所取りの一部始終』と題し、2025年11月10日に開催された東京ディズニーランドのクリスマスパレード“トイズ・ワンダラス・クリスマス！”プレビュー公開の徹夜級の混雑ぶりを伝えた。



ウメさんは「今日はなんと言っても、新しいパレード”トイズ・ワンダラス・クリスマス！”のプレビューですよね」と高揚感たっぷりに語りつつ、「僕も朝5時半に到着しました」と報告。VTRで駐車場への到着から列へ向かう様子を実況し「朝5時半にこんなに並んでるの初めて見たっていうくらい」と、初日ならではの熱量に思わず驚いた。



その後、入園を目指して進む中でも「僕より前にいる人たちは、何時から並んでるんだろう」と現地の混雑ぶりを繰り返し強調。



入園後はお目当てのパレード停止場所を無事に確保できた模様。そして園内でのリアルタイム行動も詳細にレポート。「モバイルオーダーとクリスマスグッズのパスも取らないとね」と複数のタスクをこなす様子や「ディズニーカンパニーとワッフル取れました」と人気グルメのオーダー競争にも挑んだ。



さらに「さらに欲張りさんはですね、パレードのDPA、グッズのスタンバイパス、ワッフルのモバイルオーダー、リルリンリンのカプセルトイ、そしてジャングルカーニバル（ミニゲーム）、5つの予約が必要ですね。皆さん頑張ってね、朝やるの大変だ」と、ディズニークリスマスシーズンの現地攻略法も整理。



そして、ついに一般入場も始まり、さらに密度が増していく現場。「朝の9時18分、ワッフルのモバイルオーダーもう終わりです。本日分終了」と、その壮絶な人気ぶりを証言した。



パレード終演後は「パレード、よかった！」と総括した。現地の“早朝勝負”の全記録は、これから参戦するディズニーファンにとって必見だ。