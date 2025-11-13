人気声優・茅野愛衣さんが高田馬場で秋の天ぷらを堪能！　目移り必死のお酒と合わせます

アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2025年11月14日発売の12月号では、東京・高田馬場へ。秋の味覚を求めて天ぷらのお店へ！本連載では珍しい、目移り必死のとあるお酒を合わせて楽しみます。

『コヨイのカヤノ』第59杯は高田馬場で秋の味覚を堪能！

魅力的な旬の食材が豊富に揃う季節・秋の取材では、秋の味覚が存分に楽しめるお店に伺っている茅野さん一行。2024年11月号では、ビストロで秋刀魚尽くしの料理にワインを合わせて楽しみました。今回は、担当編集・ドビーおすすめの高田馬場のお店へ。

高田馬場は多くの大学がある学生街でありながら、リーズナブルなお店だけでなく、多国籍料理のお店やおしゃれなビストロなど多様な飲食店が軒を連ねています。

そんな学生街グルメが揃う高田馬場の通りから少し離れた場所に、静かに佇む天ぷらのお店に行ってきました。きのこ、海鮮、根菜など素材がいろいろ揃い、揚げるのが楽しいという秋の天ぷらを堪能します！

まずはビールで乾杯です！

ビールを飲みつつ、ワクワクしながら天ぷらを待ちます

天ぷらを待ちながら、茅野さんは店内のとあるものに目を奪われます。天ぷらと合わせて楽しむのは、日本酒でもワインでもないとあるお酒です。このお酒を作るために必要なものがズラリと並んでいたのです。

種類が豊富で目移り必死のとあるお酒とは何か、ぜひ予想して本誌をお楽しみください♪

こちらはヒントです。茅野さんが天ぷらと一緒に楽しんだとあるお酒とは何でしょうか

天ぷらとお酒の組み合わせがよき！です

最近知ったというこのお酒の魅力について話しながら、揚げたての天ぷらを楽しみます。ひと品目の海老天の歯ごたえと濃厚な香りに悶絶します。ほかにも、しいたけの肉詰めや太刀魚など、揚げたての秋の味覚が次々とやってきます。

お酒も合わせて変えていき、最後には日本酒の燗酒も楽しみます。

しいたけの肉詰め天。断面が美しいです

こちらもとあるお酒。先ほどとは色が異なります

あっという間に、お店の入れ替えの時間に。もう少し飲みたい！ということで、2軒目にバーへと足を運び、取材は終了したのでした。

秋の味覚を味わい尽くした高田馬場での「第59杯」の全貌は、本誌でご覧ください！

今回の「ホロヨイカヤノボイス」でも、“リアルほろ酔い”な茅野さんが、読者の方からいただいた質問にお答えしています。

質問は随時募集中ですので、「#コヨカヤ」を付けて、Xでどしどしお寄せくださいね！

おとなの週末Webでは、スピンオフ連載『ソノタのコヨイ もう1杯』も進行中。こちらもあわせてお楽しみください！

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（岡田ユリコ役）、『永久のユウグレ』（王真樹トワサ役）、『異世界カルテット』（ダクネス役）などに出演中！

