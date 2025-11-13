鉄建建設<1815.T>が後場も強い動きを見せている。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１７８０億円から１７９０億円（前期比３．３％減）へ、営業利益を３４億円から４６億円（同３３．０％増）へ、純利益を３６億円から４４億円（同２８．３％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１３０円から１６０円へ引き上げたことが好感されている。



売上高はほぼ計画通りの進捗となっているものの、建築工事における採算性の改善や設計変更の獲得などにより、足もとで利益が上振れていることから、減益予想から一転して営業増益予想としたという。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高８７２億２８００万円（前年同期比３．４％減）、営業利益２８億９６００万円（同３．３倍）、純利益２８億３２００万円（同３５．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS