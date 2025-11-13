東京株式（前引け）＝続伸し一時２００円超高、米下院は「つなぎ予算案」可決 東京株式（前引け）＝続伸し一時２００円超高、米下院は「つなぎ予算案」可決

１３日前引けの日経平均株価は前営業日比１０３円４７銭高の５万１１６６円７８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億１８１９万株、売買代金概算は３兆２００８億円。値上がり銘柄数は９７５、対して値下がり銘柄数は５６２、変わらずは７３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は明確な方向感に乏しいなかも、やや買い優勢で推移した。前日の米国株市場では米政府閉鎖の解除期待を背景にＮＹダウが上昇し最高値を更新した一方、ハイテク株への割高懸念からナスダック総合株価指数は下落。この流れを受けて東京市場も朝方は気迷い気味でスタートしたが、その後は為替が円安に振れたこともあり、先物を絡めた買いで全体が押し上げられた。日経平均は一時２００円を超えて上昇。ＴＯＰＩＸはザラ場の最高値を更新した。米下院が政府閉鎖を終わらせるための「つなぎ予算案」を可決したことが取引時間中に伝わり、米株価指数先物が上昇したことも日本株の支援材料となった。



個別では古河電気工業<5801.T>が急伸し、フジクラ<5803.T>、住友電気工業<5802.T>が水準を切り上げた。アドバンテスト<6857.T>、キオクシアホールディングス<285A.T>も上昇。エムスリー<2413.T>が値を飛ばした。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>などメガバンクが高く、日立製作所<6501.T>、東京電力ホールディングス<9501.T>、三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>が値上がりした。半面、ソフトバンクグループ<9984.T>が水準を切り下げた。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>が安く、ディスコ<6146.T>、レーザーテック<6920.T>も軟調。ＪＸ金属<5016.T>も値下がりした。



出所：MINKABU PRESS