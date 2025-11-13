A24¿·ºî¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×360ÅÙÎ©ÂÎ²»¶Á¤ÎËÜÍ½¹ð¸ø³«¡ª ¹ì²»¡¦½ÆÀ¼¡¦¶«¤ÓÀ¼¤¬¼ª¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯
¡Ú¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡Û 2026Ç¯1·î16Æü ¸ø³«
¡¡2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢A24À½ºî¤Ë¤è¤ë¡Ö¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬ー¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡£ÊÆ·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥ì¥¤¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ»á¤ò¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ç¤ÎÈà¤ò´Þ¤á8Ì¾¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òºÆ¸½¤·¤¿±Ç²è¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡ÈËÜÊª¤ÎÀï¾ì¤Î²»¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦360ÅÙÎ©ÂÎ²»¶Á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¼«ÂÎ¤âDolby Cinema¡Ê¥É¥ë¥Óー¥·¥Í¥Þ¡Ë¡¿Dolby Atmos¡Ê¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¡£¹ì²»¡¦½ÆÀ¼¡¦¶«¤ÓÀ¼¤¬¼ª¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÍ½¹ð¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤Î»ëÄ°¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú1·î16Æü(Fri)Á´¹ñ¸ø³«¡Ø¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡ÙËÜÍ½¹ð¡Û
