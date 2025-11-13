ベテランズ・デーのイベントを開催

先日までワールドシリーズ（WS）の激闘を繰り広げた米大リーグ・ドジャースの本拠地ドジャースタジアムに再び歓声が響いた。米軍の退役軍人を対象としたイベントを開催。WSの優勝トロフィーと写真が撮れるなど粋な計らいに、現地ファンからも称賛の声があがっている。

普段は大谷翔平投手らスター選手が練習するグラウンド内で、打撃練習やノックを行う参加者たち。ベンチにはWSの優勝トロフィーが設置され、参加した球団OBで解説者のオーレル・ハーシュハイザー氏も笑顔で記念写真を撮影していた。

MLB公式サイトによると、ドジャースは11日（日本時間12日）に、陸・海・空軍や海兵隊など米軍の現役軍人、退役軍人およびその家族を対象とした「ベテランズ・デー（復員軍人の日）」のバッティング練習イベントを開催。事前に選ばれた約350人が、バッティング練習やフィールドでのキャッチボール、球場のプライベートツアーに参加したという。

ドジャース公式インスタグラムが「ベテランズ・デー（復員軍人の日）に、ドジャースは退役軍人やその家族をドジャースタジアムに招き、特別な打撃練習を開催しました」と記して、イベントの様子を公開すると、現地ファンからは「とてもクールだ。過去と現在の全ての退役軍人の働きに感謝」「とても楽しかったよ！ また他のイベントを楽しみにしている」「アメージングな経験をありがとう」「なんてクールなイベントだ」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）