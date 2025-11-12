ＳＷＣＣが後場急伸しＳ高、データセンター向け好調で通期業績・配当予想引き上げ

ＳＷＣＣ<5805.T>が後場急伸し、ストップ高の水準となる前営業日比１５００円高の９４５０円に買われ、８月７日につけた年初来高値を更新している。１２日午後２時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を２６００億円から２７００億円（前期比１３．５％増）、最終利益予想を１５０億円から１６０億円（同４０．３％増）に引き上げた。同時に中間配当を従来の見通しから１０円増額の９０円、期末配当予想を１０円増額の１１０円とし、年間配当予想を２０円増額の２００円（前期は１３６円）とした。増益幅の拡大見通しと株主還元姿勢を評価した買いを引き寄せている。



底堅い電力インフラ需要が追い風となるほか、リボン状光ファイバー心線「ｅ－Ｒｉｂｂｏｎ」が北米ＡＩデータセンター向けに販売が好調に推移する。自動車向けも上期は堅調に推移しており、収益改善策の効果も見込んで業績予想を見直した。９月中間期は売上高が１２８８億６０００万円（前年同期比９．８％増）、最終利益が７３億５００万円（同２．０倍）だった。



出所：MINKABU PRESS