ＴＢＳホールディングス<9401.T>が反発している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４２５０億円から４３１０億円（前期比６．０％増）へ、営業利益を２１５億円から２４０億円（同２３．３％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３５円から３８円へ引き上げ、年間配当予想を７３円（前期６８円）としたことが好感されている。



上期においてＴＢＳテレビの「東京２０２５世界陸上」など放送収入の大幅な増収に加えて、第３四半期以降もスポット収入やタイム収入の好調が継続すると想定されることが要因という。なお最終利益は、投資有価証券売却益を計上する一方、想定される損失を織り込んだため５２５億円（同１９．５％増）の従来見通しを据え置いた。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高２１０６億５８００万円（前年同期比６．５％増）、営業利益１５３億９２００万円（同２０．２％増）、純利益４５４億３００万円（同３５．２％増）だった。放送収入の増収や配信広告収入の伸長などにより、主力のメディア・コンテンツ事業が業績を牽引した。



