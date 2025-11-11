Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】
テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。
【写真】すてき！ふわふわスカートの優雅な写真を添え結婚発表したあ〜ちゃん
あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告。「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と喜びをつづった。
続けて「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。もしも、私自身を#で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〜ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」と記した。
「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」と決意を新たにし「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです」と呼びかけた。
最後は「もしも、あ〜ちゃんをいくつもの#ハッシュタグ で表現していくとしたらみんなは何が思い浮かぶ？ コメントしてね」と結んでいる。
あ〜ちゃんは1989年2月15日生まれ、広島県出身。2005年にPerfumeのメンバーとしてメジャーデビューした。キュートなルックスに抜群のダンスパフォーマンス、デジタル加工を施した歌声とハイクオリティな音楽が相乗効果を生み出し大ブレイク。2008年には「ポリリズム」が社会現象を巻き起こした。
■コメント全文
この度、一般男性と結婚しました。
昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれている
ファンの人です！笑
ファンの人と結婚することは私の夢でした。
10代の私、おめでとう！やったね！
私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。
もしも、私自身を#で表現するとしたら、
#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島
#あ〜ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …
いろいろあると思いますが、
この中には行く末、
#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました。
私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです
支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。
これからも、見守っていただけると幸いです。
もしも、あ〜ちゃんをいくつもの#ハッシュタグ で表現していくとしたらみんなは何が思い浮かぶ？コメントしてね
