芸能人とファンが結ばれる?ファン婚?が増えている。お笑い界では昨年のＭ―１チャンピオン「たくろう」の赤木裕が１月に一般女性と結婚を発表。現在?コールドスリープ?中のテクノポップユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」のあ〜ちゃんも昨年１１月、一般男性との結婚を報告した。あ〜ちゃんはお相手男性について声明で「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているＢｅｓｔＦｒｉｅｎｄであり、私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅ