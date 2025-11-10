【ZOZOTOWN×ガルクラ】BLACKコーデがクール！ コラボコレクションにアパレルや雑貨
TVアニメ『ガールズバンドクライ』とZOZOTOWNがコラボレーション！ 「ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」が11月7日より登場した。
☆各キャラクターの魅力が詰まったコラボアイテムをチェック！（写真20点）＞＞＞
『ガールズバンドクライ』は、東映アニメーション、agehasprings、ユニバーサルミュージックの3社がタッグを組んだメディアミックスプロジェクト。アニメと現実のガールズロックバンドが連動している。
2024年にテレビアニメ化、主人公の井芹仁菜が、同じ思いを抱える少女たちとバンド「トゲナシトゲアリ」を結成し、音楽活動を通して成長していく姿が描かれた。
このたび、ファッションEC「ZOZOTOWN」とTVアニメ『ガールズバンドクライ』がコラボレーション！ 「ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」が展開される。
今回のコレクションは、『ガールズバンドクライ』に登場する井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパの5名を、アニメーターの米村雅人（@jsFTbblDEnTYoAY）が本企画オリジナルの衣装で描き下ろしたイラストを使用したアイテム。
ラインナップはTシャツやフーディ、クッションやサコッシュ＆ラバーバンドセット、缶バッジ・アクリルスタンド・クリアファイルがコンプリートできるグッズセット、5人のメンバーがブラックコーデに身を包んで立ち並ぶジオラマアクリルスタンドなど全8型。
（C）東映アニメーション
