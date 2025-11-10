ほっかほっか亭、“独特書体”ロゴ作者の捜索「予想外の結末」に 『ナイトスクープ』放送日程を発表
ほっかほっか亭は10日、公式Xを更新し、50年以上前に同社の独特な書体をデザイン・制作した人物を探していることについて、ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』の放送日程が決まったと明らかにした。
【写真】ほっかほっか亭、“独特書体”ロゴ作者の創作に決着？ 『探偵！ナイトスクープ』放送日時発表
「大変長らくお待たせいたしました！ABCテレビ（テレビ朝日系列）『探偵！ナイトスクープ』の放送日が11月21日（金）23時17分〜に決定」と発表。
「ほっかほっか亭の書体のデザイナーは見つかるのか？予想外の結末にたどり着きました…！結末については放送後にほっかほっか亭公式X（@HokkahokkaP）にて正式にご報告させていただきます」と伝えた。
ほっかほっか亭は10月10日、50年以上前に同社の独特な書体をデザイン・制作した人物を探していることを報告。「もし、このほっかほっか亭の書体を書いた『学生のことを知っている！』という奇特な方いらっしゃいましたらぜひ教えていただけませんでしょうか、性別すらも不明です。また、この時代です。こんなAIツールやメディアを活用するといいのでは！など、アドバイスもございましたら、ご連絡いただけますと大変ありがたく存じます。ほっかほっか亭の創業50周年にむけて、改めて御礼をお伝えしたく、何卒よろしくお願いいたします」と情報提供を呼びかけていた。
『探偵！ナイトスクープ』応募フォームからも調査依頼し、これが採用されていた。
【写真】ほっかほっか亭、“独特書体”ロゴ作者の創作に決着？ 『探偵！ナイトスクープ』放送日時発表
「大変長らくお待たせいたしました！ABCテレビ（テレビ朝日系列）『探偵！ナイトスクープ』の放送日が11月21日（金）23時17分〜に決定」と発表。
「ほっかほっか亭の書体のデザイナーは見つかるのか？予想外の結末にたどり着きました…！結末については放送後にほっかほっか亭公式X（@HokkahokkaP）にて正式にご報告させていただきます」と伝えた。
『探偵！ナイトスクープ』応募フォームからも調査依頼し、これが採用されていた。