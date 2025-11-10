¸ÉÆÈ¤Ê´Ä¶¤Ç±ä¡¹¤ÈÁö¤ë¤À¤±¡ª¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï±¿Å¾»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¶áÇ¯¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï½õ¼ê¤Ê¤·¤Î1Ì¾¾è¼Ö¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç±¿Å¾¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ä´ºº¤·¤¿
¢£µ¤Ê¬Å¾´¹¤äÌ²µ¤ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
£±Ì¾¤Ç¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿¹ÔÃæ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¸ÉÆÈ¤Ê»Å»ö¡£¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¤Ë¤Ï½õ¼ê¤¬Æ±¾è¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1Ì¾¤Î¾èÌ³¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇËèÆü¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÄ¹»þ´Ö¤«¤±¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é±¿Å¾¤¬¹¥¤¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÊªÎ®DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥º¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAzoop¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö±¿Å¾Ãæ¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô88¡Ë¡£¤Þ¤º¡¢¤º¤Ð¤ê¡Ö±¿Å¾Ãæ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤Î¼ÁÌä¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿²óÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡§39.8¡ó
¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦²»³ÚÇÛ¿®¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡§21.6¡ó
¡¦²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡§20.5¡ó
¡¡±¿Å¾Ãæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤äÆ°²è¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÆñ¤Ê²óÅú¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤é¼ÖºÜÍÑ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥é¥¸¥ª¤ä¥¹¥Þ¥Û¡Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦²»³ÚÇÛ¿®¡Ë¤¬ÇÞÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÖºÜÍÑ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤é¤·¤¤·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¤Ê¥é¥¸¥ª¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡§57.1¡ó
¡¦²»³ÚÈÖÁÈ¡§22.9¡ó
¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡§8.6¡ó
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î²óÅú¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦±¿Å¾Ãæ¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é
¡¦ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é
¡¦Ã±½ã¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é
¡¦±¿Å¾Ãæ¤ÎÌ²µ¤³Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä²»³Ú¤ÏÊ¹¤Î®¤·¤¬²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£±¿Å¾¤È¤¤¤¦½¸ÃæÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ú¤¤´¶³Ð¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
Ç®¶¸Åª¤Ê¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤â¤¤¤ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ä°¼è¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¶É¤Ë¹¥¤ß¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¤Ê¥é¥¸¥ª¶É¡×¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤Ï°Ê²¼¤Î²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦JFN·ÏÎó¡ÊTOKYO FM¡¦FMÂçºå¡¦FM°¦ÃÎ¡¦FMÊ¡²¬¤Ê¤É¡Ë¡§25.7¡ó
¡¦ÆÈÎ©FM¶É¡ÊFM¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦BAYFM¡¦NACK5¤Ê¤É¡Ë¡§22.9¡ó
¡¦¤½¤ÎÂ¾FM¥í¡¼¥«¥ë¶É¡§22.9¡ó
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°µÅÝÅª¤ËFM¶É¤¬»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¶É¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈ¼«¿§¤Î¶¯¤¤ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤âÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡²»³Ú¤Î¤Ê¤«¤Ç»Ù»ý¤ÎÂ¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËJ-POP¡£¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖMrs.GREEN APPLE¡×¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡ÖMr.Children¡×¡ÖBUMP OF CHICKEN¡×¡ÖÌðÂô±ÊµÈ¡×¤Ê¤É¤À¡£¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤«¡¢±é²Î²Î¼ê¤Ï¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¥ª¥Ø¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ï¡ÖÌ²µ¤¡×¤À¤í¤¦¡£¡ÖÄ¹»þ´Ö±¿Å¾¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥³¥Ä¡¦Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦15¡Á30Ê¬Äø²¾Ì²¤ò¤È¤ë
¡¦¤³¤Þ¤á¤ËµÙÂ©¤ò¤È¤ë
¡¦Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¦
¡¦¥È¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤ÈÌ²µ¤¤¬Èô¤Ö
¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à
¡¦¥¬¥à¤ò³ú¤à
¡¦¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¿©¤Ù¤ë
¡¦¹¥¤¤Ê²»³Ú¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë
¡¦²»³Ú¤ä¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¯
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÙ¤á¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯²¼¤Ë¤¢¤ë¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤òÌþ¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£