¼ã¶¹¾¡ÊÛ¸î»Î¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤òÈ¼¤Ã¤¿ÂáÊá¡×¡¡2¤Ä¤Î¡ÈÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡É¤Î¥ï¥±
¡¡¸µÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉôÉûÉôÄ¹¤Î¼ã¶¹¾¡ÊÛ¸î»Î¡Ê68¡Ë¤¬10Æü¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ËÂÐ¤·¡¢À¸Á°¡¢»àË´¸å¤â³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤Ë»àË´¤·¤¿¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÆ±¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ã¶¹ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â³ÎÎ¨Åª¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»à¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ù»¡¤¬ÁêÅö¡¢¡È¤³¤ì¤Ï°¼Á¤À¡É¤È¡£¡Èµö¤»¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤òÈ¼¤Ã¤¿ÂáÊá¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¡£¡Ö·Ù»¡¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸¡»¡Ä£¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢¸¡»¡Ä£¤ÎÊý¤Ï¡È¤³¤ì¤Ïµ¯ÁÊ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ´Þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¤ÎÂáÊá¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤«¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤ÏÁêÅö¤ÎÍºáÎ©¾Ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼«¿®¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°¼ÁÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÆÃ¼ÁÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤âÃÝÆâ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Î»ö¼Â¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£2¤Ä¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ2¤Ä¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢È½·è¤ÎºÝ¤Ë¤Ï·ºË¡¤Îµ¬Äê¤Î¤â¤È¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ï¹´¶Ø·º3Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬1¡¦5ÇÜÁý¤·¤ÇºÇ¹â·º¤¬¹´¶Ø·º4Ç¯È¾¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï»à¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡¡¦¸¡»¡¤ÏË¡Äê·º¤Î¾å¸Â¤ò4Ç¯6¥«·î¤°¤é¤¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Çµá·º¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë°¼Á¤Ç¤¹¤è¤È¡£»à¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁêÅö¤ÎÁÜººµ¡´Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ÏSNS¤Ç¤µ¤é¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£