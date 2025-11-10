この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【ワイヤレス急速充電】iPhoneなどに急速充電できる『UGREEN 25W充電器・バッテリー』をレビュー！ Qi2 25W対応モデルです」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、最新のワイヤレス急速充電デバイスを徹底レビューした。戸田さんは、UGREENのQi2 25W対応の充電器とバッテリーの3モデルを取り上げ、「特にiPhoneの新しめのモデルを持っている方には、とてもいい選択肢」と太鼓判を押している。



動画ではまず、25W対応のモバイルバッテリー「Ugreen MagFlow G2 25W」を紹介。iPhone 17 Pro Maxなら50%まで約38分で充電できる点に触れ、「ワイヤレスでも急速充電できるのがポイント」とその恩恵を強調した。ストラップ部分が内蔵ケーブルになっている利便性や、重量・端子構成についても詳細に解説。「僕の点数評価は70点の高得点ですね。ちょっと大きいのが70点の理由」と、ユーザー目線で率直にコメントした。



続いて取り上げたのは、25WのQi2対応ワイヤレス充電器。伸縮式の構造や、iPhone・イヤホンの同時充電、角度調節の自由度などを実演し、「シンプルな製品なんですが普段はお家で使っていて、お出かけの時はピタッとたたんで旅行先に持っていって使える」「皆さんがお求めになる時に、もし5,000円切っていたら僕は75点付けたい」と採点した。



さらに3in1モデルの25W Qi2対応ワイヤレス充電器も紹介。Apple Watch・スマートフォン・イヤホンを同時充電できる万能さに驚きつつ、「今回レビューした中では、一番僕が好きな製品ですね」「特にApple Watch使っている方にはグッときますよね」と独自の推しポイントを語った。デザイン性や軽量性も評価し、「この畳んだスリムな感じで、しかも軽量。すごくいいですよね」「旅行とかにぜひ持ってきたい」とアピールした。



締めくくりでは、「これから買うなら、おすすめですよね」と語り動画を締めた。