YouTube動画「【危険な兆候】“社員のせい”ではありません。退職代行を急増させる、会社の『危険な雰囲気』と改善策」にて、社労士のたかこ先生が、近年急増する退職代行利用の実情と、その背景にある職場の課題、そして経営者が今すぐ取るべき対策について詳しく語った。



たかこ先生はまず、「今、退職代行を使う方の7割が20代なのよ」と述べ、若手の間で退職代行が一般的な選択肢になりつつある現状を強調した。ブラック企業だけでなくごく普通の企業でも、退職代行が使われるケースが増加しており、「もう他人事じゃないのよ」と警鐘を鳴らす。



その理由について「上司との心理的な距離が拡大している」「制度が未整備」「SNSやスマホ文化の影響でコミュニケーションが形式的になっている」という3つの要因を挙げ、「もはや普通の職場でも、対話っていうのが離れていってるのよ」と現場の深刻なコミュニケーション不足を指摘。また、「退職代行は単なる流行りだけじゃなくって、職場のね、信頼が崩壊するサインでもあるのよ」と、企業の根本的な課題を示した。



ではどうすれば“退職代行を使われない会社”にできるのか。たかこ先生は、「まずは退職代行を禁止するような条文っていうのをね、しっかり明文化するってことね」と制度面の整備を提案。あわせて、「1on1の面談っていうのをね、定期的にやるってことよ」と、対話による信頼関係の構築が離職防止のカギになると強調した。



「うちのお客さんでも、1on1の面談を毎月1回必ずするようになってから、離職率めちゃめちゃ減ったのよ」と実体験を交えつつ、日頃のコミュニケーション習慣の大切さを語った。



さらに、採用段階でも対策可能だとして「面接時に適性検査をするってことよ」「職務経歴書を見て辞めた理由を聞き、悪口が多い人は要注意」といった“雇わない見極めポイント”も伝授。「働きやすい職場環境を作れば、退職代行を使われるってことはないと思う」とアドバイスし、助成金の活用や制度導入の重要性についても解説した。



動画の締めくくりでは、「退職代行を使わせないような会社づくりと、退職代行をするような人材を雇わない。その両方が必要」「今ね、退職代行が増えてるっていうのは、職場のコミュニケーションが不足してるってことなんだよね」とまとめたたかこ先生。