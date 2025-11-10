交通事故防止コンサルタントが警鐘！「4秒目を離すだけで悲劇に」ドライバーの油断が招く危険
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『たった4秒、前を見なかった――その一瞬が、命取りになる。 ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ』で、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が登場。ドライブレコーダーによる交通事故の実例をもとに、運転中の“ながら行動”や油断がもたらす重大リスクについて熱く語った。
冒頭で上西氏は「この事故、本当に怖くないですか？ 僕も何度見ても怖い」と語り、事故の衝撃度を強調。「たまたまボンネットがある車だったから良かったんですけど、もしボンネットがない車だったら、とんでもない事故になっている」と指摘した上で、「例えばトラックやバスなら、これぐらいの怪我じゃ済まない」とプロの目線で事故の深刻さを分析した。
今回の事故は、運転手が助手席に落ちた荷物を取ろうとしたことで発生。その危険性について上西氏は「車が動いている間に物は取らないようにしています。助手席に物もあまり置かない」と自身の実践を挙げつつ、「反射的に体が動いてしまうこともあるが、運転中は余計なことはしないのが鉄則」と力を込めた。
また、ながらスマホや物を取るなどの行為について、「僕は車の運転中に余計なことはしてほしくないんですよ」「ながらスマホも絶対ダメですよ」と断言。道路交通法に触れる点や、死亡率の上昇リスクにも触れ、「何度か同じことをしていると、いつか人を殺してしまうかもしれない」と、繰り返し危険行為に及ぶことへの強い警鐘を鳴らした。
さらに、「運転席周りに動くようなものを置かないこと」「動いた物に対して拾いにいかないこと」をあらかじめ徹底すべきとアドバイス。最後には「皆さん、その行為を繰り返していると、いつかこのように人と正面衝突する事故になりかねない。まずは運転席周りの整理、物を拾いにいかないことを強くやっていただきたい」と呼びかけ、動画を締めくくった。
チャンネル情報
このチャンネルは交通事故防止を目的としドライブレコーダーの事故映像を使い交通安全のポイントを解説しています。この番組で１件でも痛ましい交通事故が無くなれば幸いです。一般社団法人日本事故防止推進機構（JAPPA）理事長Yahoo!ニュースエキスパートコメンテーター 愛知県警察交通安全サポーター