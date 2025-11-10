この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『たった4秒、前を見なかった――その一瞬が、命取りになる。　ドライブレコーダー　事故の瞬間から学ぶ』で、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が登場。ドライブレコーダーによる交通事故の実例をもとに、運転中の“ながら行動”や油断がもたらす重大リスクについて熱く語った。

冒頭で上西氏は「この事故、本当に怖くないですか？ 僕も何度見ても怖い」と語り、事故の衝撃度を強調。「たまたまボンネットがある車だったから良かったんですけど、もしボンネットがない車だったら、とんでもない事故になっている」と指摘した上で、「例えばトラックやバスなら、これぐらいの怪我じゃ済まない」とプロの目線で事故の深刻さを分析した。

今回の事故は、運転手が助手席に落ちた荷物を取ろうとしたことで発生。その危険性について上西氏は「車が動いている間に物は取らないようにしています。助手席に物もあまり置かない」と自身の実践を挙げつつ、「反射的に体が動いてしまうこともあるが、運転中は余計なことはしないのが鉄則」と力を込めた。

また、ながらスマホや物を取るなどの行為について、「僕は車の運転中に余計なことはしてほしくないんですよ」「ながらスマホも絶対ダメですよ」と断言。道路交通法に触れる点や、死亡率の上昇リスクにも触れ、「何度か同じことをしていると、いつか人を殺してしまうかもしれない」と、繰り返し危険行為に及ぶことへの強い警鐘を鳴らした。

さらに、「運転席周りに動くようなものを置かないこと」「動いた物に対して拾いにいかないこと」をあらかじめ徹底すべきとアドバイス。最後には「皆さん、その行為を繰り返していると、いつかこのように人と正面衝突する事故になりかねない。まずは運転席周りの整理、物を拾いにいかないことを強くやっていただきたい」と呼びかけ、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:01

カーブで落とし物に手を伸ばすリスク
03:02

運転中の“ながら行為”は道路交通法違反にも
05:24

運転席周りの整理が事故を防ぐカギ

