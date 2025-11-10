◇第104回全国高校サッカー選手権 福岡大会決勝 東福岡2―1飯塚（2025年11月9日 ベススタ）

決勝が行われ、東福岡が2―1で飯塚を破り2年連続24度目の優勝を飾った。主将でFWの斉藤琉稀空（るきあ＝3年）が2得点の活躍で導いた。予選では3試合で6得点。12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権で前回大会の4強を超え、2015年度以来10大会ぶりの頂点を目指す。

赤い彗星（すいせい）が再び、全国に戻る。決勝も主役は東福岡の主将・斉藤だった。準決勝の東海大福岡戦でのハットトリックの勢いそのままに、2得点の活躍で原動力となり「決勝でも取れてうれしかった」と声を弾ませた。

飯塚ペースの流れを変えた。前半25分にFKのこぼれ球を右足で決めて先制。同33分にはDFの裏に送られたパスを豪快に左足を振り抜いて追加点。「1点目はこぼれ球が来るかなと思っていた。2点目は背後は狙っていた。決めるだけでした」とうなずいた。1メートル74、64キロとサイズこそないが、予選は全3試合6得点と抜群の嗅覚を発揮。平岡道浩監督は「斉藤は結果も出せる主将」と頼もしそうだった。

前回大会の選手権では全国4強入り。飛躍を期待された新チームだが、苦しんできた。県総体の決勝では飯塚にPK戦で敗戦。高校サッカー最高峰のプレミアリーグではWESTの最下位と低迷している。斉藤は「胸が痛かった」と責任を痛感していた。コミュニケーション不足に原因を求めたという。「個が強い選手が多い。思いが届くまで言うようにした」と改革。最高の形で実った。

「小学校のチームの先輩」という15年度の全国制覇に貢献したOB藤川虎太朗（J3長野）に憧れて東福岡に進んだ斉藤。「（準決勝以降の会場の）国立で2勝したい」と力強く日本一を誓った。 （杉浦 友樹）

≪あと1点が遠く…≫飯塚は2大会ぶりの頂点に届かなかった。後半10分にFW塚本一咲（いっさ＝3年）のミドルシュートで1点差に迫ったが、あと1点が遠かった。「練習の成果は出せたけど、東福岡が上でした」と塚本。今夏の総体では初の全国8強入りと歴史をつくった学年。「この悔しさを生かしてほしい」と後輩にエールを送った。