明治安田J2・J3百年構想リーグ第15節、ホームのRB大宮アルディージャは3-2でいわきFCに競り勝ち、約2カ月ぶりに連勝を達成した。大宮を率いる宮沢悠生監督は「自分たちのサッカーを失っていた時期があったので『もう一回思い出そう』ということは選手たちに伝えました。課題もありますが、自分たちが取り戻したかったものは、今日ピッチ上で表現してくれた」とイレブンを称えた。「裏のメッセージもいろいろあるんですけど……。