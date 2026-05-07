◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第15節福島1−1（PK4−3）藤枝（2026年5月6日藤枝サ）明治安田J2・J3百年構想リーグは20試合が行われ、東B組のJ3福島はJ2藤枝戦で1―1から突入したPK戦に4―3で勝利した。FW三浦知良は4試合ぶりに先発し、自身の最年長出場記録を59歳2カ月10日に更新した。西B組のJ2宮崎がJ3琉球に1―0で競り勝ち、勝ち点40として同組1位を決めた。J3福島のカズこと元日本代表FW三浦知良（59）が、地元で1