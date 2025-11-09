元NGT48、“脚痩せ”に励む美脚ショット公開「赤ちゃん産んだとは思えない」「こんなにスタイルいいのに」
元NGT48、“脚痩せ”に励む美脚ショット公開「赤ちゃん産んだとは思えない」「こんなにスタイルいいのに」
元NGT48の荻野由佳さんは11月6日、自身のInstagramを更新。お団子の髪形と美脚が目を引くショットを披露しました。
【写真】荻野由佳の美脚ショット
「こんなにスタイルいいのに脚痩せ頑張るの」荻野さんは「最近ZOZOTOWNの便利さに感動してる…」とつづり、2枚の写真を載せています。白いトップスに黒いスカートを着用した姿です。お団子ヘアで美しい脚も公開しています。また、「最近脚痩せの為に頑張ってるので効果がでたら報告しますw」と、さらに美しくなるために努力を欠かしていないことも明かしました。
コメントでは「スタイルも変わらず綺麗」「お団子ヘアーも可愛い」「とても数ヶ月前に赤ちゃん産んだとは思えないスタイル」「由佳さんめっちゃお綺麗ですよ」「ビジュもスタイルも、NGTの頃と全然変わらない」「こんなにスタイルいいのに脚痩せ頑張るの」「可愛い可愛い」「相変わらず綺麗な脚だな」と、絶賛の声が集まりました。
「由佳ちゃんと言えばの、無敵ポニーテール」10月31日には黒い服装にポニーテール姿を公開した荻野さん。この投稿には「由佳ちゃんと言えばの、無敵ポニーテール」「ママとは思えない 可愛い〜」「めちゃくちゃ可愛い」とのコメントが寄せられました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
外部サイト