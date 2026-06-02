東京湾からの強風と潮の香りが名物だったZOZOマリンスタジアム。ロッテの新たな本拠地となる新球場は、密閉型の屋内式ドーム球場として建設する方針を検討していくことが決まった。千葉市と株式会社千葉ロッテマリーンズ、イオンモール株式会社の三者が2日、千葉市役所で記者会見を行い、「千葉マリンスタジアム再構築基本計画策定に係る協定書」を締結したことを発表。現在の本拠地ZOZOマリンスタジアムは1990年に開場。老