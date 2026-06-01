阪神のダウリ・モレッタ投手（30）が1日、出場選手登録を抹消された。5月31日のロッテ戦（ZOZOマリン）では、3番手として8回から登板。四球と安打で1/3を2失点で降板となり、2敗目（2勝）を喫していた。5月27日に1軍復帰していたが、再びファームでの調整となった。