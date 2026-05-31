阪神の才木がきょうのロッテ戦に先発する。交流戦の登板は今季初めて。通算では10試合で6勝2敗、防御率1・03と好投が目立つ。ロッテ戦は3試合に登板し2勝1敗。勝った2試合は23年6月4日（甲子園）、24年6月2日（ZOZOマリン）といずれも完封勝利だ。交流戦では敵地での登板が6試合あって、敗れたのは初登板となった18年6月17日の楽天戦だけ。この試合は先発4回4失点と乱調だったが、以降敵地での5試合は4勝0敗、防御率0・24と無