◇パ・リーグロッテ3―2オリックス（2026年5月17日ZOZOマリン）ロッテの2年目右腕・広池がプロ2勝目をつかんだ。自己最長の7回、最多の球を投げ、7安打1失点。先発としては初勝利で、本拠地で初めてのお立ち台に上がった背番号64は「マウンドとはまた違う景色でいい眺めです。先発での勝利は自分でもつかみ取った感じがします」と笑顔をはじけさせた。立ち上がりは制球に苦しみ、3回には太田に先制ソロを被弾。それでも