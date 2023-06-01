◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神は30日のロッテ戦（ZOZOマリン）に4―3で勝利し、2連勝を飾った。2番・森下翔太外野手（25）が3回2死一塁で決勝13号2ランを放つと、続く5回2死無走者でも左翼席へ14号ソロを叩き込んだ。通算3度目の1試合2本塁打は自身初の2打席連発。後輩・立石のバットを借りてアーチを描き、佐藤輝と並んでキング争いのトップに浮上した。5月までの14本塁打は、ラッキーゾーン撤