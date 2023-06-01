◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）2―2で迎えた8回、阪神・藤川監督が信じて送り出したモレッタが乱れた。1死後、友杉に二塁内野安打。昨季の新人王・西川にはカウント1―2と追い込んでから四球。1死一、二塁となり、打席に山口を迎えた。2回先頭で先制点の口火を切る右中間フェンス直撃の三塁打を打っている主砲に、再び深々と右中間を破られた。「失投なので…。野球は失敗が許されない中で、自分が