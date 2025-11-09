ワンコが人間のようにソファに座っていたので、話しかけてみたら…？まるで着ぐるみを着たおじさんのような姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万5000回再生を突破。「面白すぎます」「おじさん感、半端ない」といった声が寄せられています。

【動画：ソファで人間みたいに座っている犬→話しかけると…思った以上に『貫禄がある光景』】

人間のようにソファに座るワンコ

Instagramアカウント「mamezo1130」には、パグの「まめぞう」君の日常が投稿されています。ある日、飼い主さんが部屋のドアを開けると、ソファに座っているまめぞう君と目が合ったとか。

ソファの背もたれに体を預けて足を前に投げ出し、まるで人間のような座り方をしているまめぞう君。飼い主さんは「パグの着ぐるみを着たおじさんがいる…！」と衝撃を受け、思わず一度ドアを閉めたそう。そして再びドアを開けてみると、まめぞう君は先ほどと同じ姿勢で座っていたとか。

おじさんのように貫禄たっぷり！

飼い主さんは「いつの間にか家におじさんが住み着いていた」という設定で、まめぞう君に話しかけてみることに。さっそくそばに行って「すみません」と声をかけると、「ん？なんだね？」とばかりに首を傾げるまめぞう君。続けて「今何をされてるんですか？」と聞くと、今度は「なにって？」といぶかしげな表情で反対側に首を傾げたそう。

最後に不法侵入をとがめるように「ここ、私の家なんですけど」と言ってみたところ、まめぞう君は「ん？」とまた首を傾げた後で、「ちょっと何言ってるかわからない」というお顔をしたとか。座り方だけでなくムチムチした体つきや表情や仕草までもが、おじさんのように貫禄たっぷりなまめぞう君に、笑わずにはいられません！

可愛くて面白い姿に爆笑する人が続出

飼い主さんとの愉快なやり取りが終了した後も、まめぞう君はソファでのんびりくつろいでいたそう。後ろ姿を見てみると背中の皮がタプタプしており、触り心地の良さそうなところも魅力的！きっとこれからもまめぞう君はおじさんっぽい姿を披露して、人々に笑顔を届けてくれることでしょう。

この投稿には「可愛いおじさんですねｗ」「お腹もいい感じ」「『失礼しました』とドアを閉じたくなるｗ」「表情豊かですね。会話が成立しててすごい」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

まめぞう君のおじさん味あふれる可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mamezo1130」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mamezo1130」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。