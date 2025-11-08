¸÷GENJI¤ÏÁ´À¹´ü¤Ç¤âÇ¯¼ý3000Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÆ±»þ´ü¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¡õ¥á¥ê¡¼¤¬3²¯±ßÄ¶²Ô¤²¤Æ¤¤¤¿¥ï¥±
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¤¯¤â¼ýÆþ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡£10·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Î¶â¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡ÁµÕÅ¾¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤±¤ëÍÌ¾¿Í¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¸µ¸÷GENJI¤ÎÂçÂô¼ùÀ¸¡Ê56¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¤ª¤ª¤è¤½3000Ëü±ß¤Ç¡¢1994Ç¯¤ÎÃ¦Âà¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤Ç2²¯±ßÄøÅÙ¤ò²Ô¤¤¤À¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¸÷GENJI¤Ï1987Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¡ÖSTAR LIGHT¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î½½Âå¡×¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¶ä²Ï¡×¡ÖDiamond¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤ÎÇ¯´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÂô¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÁêÅö¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£88Ç¯¤ÏÇ¯´Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥È¡¼¥¿¥ë¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¤Ç60²¯7550Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤ÎBOØWY¤ò17²¯±ß°Ê¾å°ú¤Î¥¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£¸÷GENJI¤Ï95Ç¯¤Î²ò»¶¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ç1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2004Ç¯ÅÙÊ¬¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¸ø¼¨À©ÅÙ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½êÆÀÀÇ³Û1000Ëü±ß°Ê¾å¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ë»áÌ¾¡¢½»½ê¡¢½êÆÀÀÇ³Û¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ä½µ´©»ï¤¬ÃøÌ¾¿Í¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºî¤ê¡¢¡ÖÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¸åÆ£¿¿´õ¤äÌð¸ý¿¿Î¤¤é¤Ï10Âå¤Ç¡ÖÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¡×Æþ¤ê
¡Ö¸÷GENJI¤Ï°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤ËÌ¤À®Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢01Ç¯ÅÙÊ¬¤Ç¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤äÌð¸ý¿¿Î¤¡¢ÀÐÀîÍü²Ú¡¢ÄÔ´õÈþ¡¢²Ã¸î°¡°Í¤¬10Âå¤Ê¤¬¤é¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸Å³ô¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡á°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡80Ç¯Âå¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¤É¤ó¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö·îµëÀ©¤Ç¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤ÎÅÄ¸¶½ÓÉ§¤µ¤¨30Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÁêÅöÄã¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²Î¾§°õÀÇ¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý¤ÏËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢ÅÄ¸¶¤ä¶áÆ£¿¿É§¤ÏÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤ËÌ¾Á°¤¬ºÜ¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£83Ç¯¤Ï²Î¼êÉôÌç¤Ç¡¢»°ÇÈ½ÕÉ×¤ä¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¤è¤ê¹â¤¤³Û¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÅÄ¸¶¤ä¶áÆ£¤Ï¥½¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸÷GENJI¤Ï7¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤áÁ´¤Æ7ÅùÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ä¹¼ÔÈÖÉÕ¤ËºÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡¢Éû¼ÒÄ¹¤Î¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö80Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢2¿Í¤È¤â3000Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£ÅÄ¸¶¤ä¶áÆ£¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¸÷GENJI¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¥á¥ê¡¼»á¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤ÏÇÜÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸÷GENJI¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº¢¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¥á¥ê¡¼»á¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤Ï¤È¤â¤Ë4000Ëü±ßÂæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3¡Á5Ç¯ÌÜ¤Ï9000Ëü±ßÂæ¤Ç¡¢1²¯±ß¤ËÇ÷¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7¿Í¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤Ë¤è¤ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï½êÆÀÀÇ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨¤¬50¡ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¤Ç2²¯±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È·×»»¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤âÂ¤»¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÇ¯¼ý¤Ï¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¢£¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿7¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡ËèÆü¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¸÷GENJI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤¬¼Ò°÷¤è¤ê²Ô¤°¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¥á¥ê¡¼»á¤¬»öÌ³½ê¤òÁÏ¶È¤·¡¢¤½¤Î°éÀ®ÎÏ¤ä´ÉÍýÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤¬µÞ¿¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿²¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯Æ¯¤¡¢ÇüÂç¤Ê¶â³Û¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿7¿Í¤Ë¤â¤¦¾¯¤·µëÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÂç¤¤¯Çä¤ì¤Æ¤â¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤ë2¿Í¤¬ºÇ¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤òºî¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤¬¸Ê¤ÎÍßË¾¤Ð¤«¤ê¤ËÆÍ¤¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Î¸½ºß¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
