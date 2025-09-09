ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 性加害集団としての自覚は…藤島ジュリー景子氏は「他人事」か 藤島ジュリー景子 ジャニー喜多川 エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 性加害集団としての自覚は…藤島ジュリー景子氏は「他人事」か 2025年9月9日 10時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ジャニー喜多川氏による性加害問題について、ゲンダイが取り上げた ある支援者は藤島ジュリー氏について「他人事なのだと思います」と指摘 「史上最悪の性加害を起こした集団であるとの自覚も疑わしい」とも語った 記事を読む おすすめ記事 娘（27）は元同僚の男にバラバラにされた 翌年には結婚の約束も「もうこいつは絶対許さない」その後の心境の変化【強姦殺人事件 父親の訴え③】 2025年9月5日 16時25分 『有吉の夏休み』フワちゃん離脱で目立ったみちょぱの “失礼キャラ” に批判殺到…“新メンバー” と明暗分かれた理由とは 2025年9月8日 19時9分 川口春奈、「ひとりそば」動画の“わんぱく食い”が思わぬ物議…豪快キャラの“頬張り癖”に懸念される危うさ 2025年9月8日 17時45分 女優の吉行和子さん死去 90歳 肺炎のため 「3年B組金八先生」、映画「愛の亡霊」などに出演 2025年9月9日 8時9分 「いつか捨てられる」「夫は金目当て」妻（63）・夫（31）の32歳差夫婦 周囲の辛辣な声も 結婚3年目を迎えて抱いた「本音」 2025年9月7日 6時30分