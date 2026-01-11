「もしSTARTO社が本当に“本件の解決を目指す責任”があると考えるのであれば、私が訴訟提起したアメリカの裁判で、正々堂々と向き合ってほしいです」【被害者提供写真】Jr.との行為に及ぶ前、おぞましい表情を浮かべるジャニー喜多川氏2025年12月3日、故・ジャニー喜多川氏による性加害問題をめぐる訴訟の第1回口頭弁論が、東京地裁で行われた。この裁判は、STARTO社ことSTARTO ENTERTAINMENTが、損害賠償の債務が存在しないこ